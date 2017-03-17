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Мощный взрыв прогремел в Лимасоле на юге Кипра
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17 Марта 2017 19:03

Мощный взрыв прогремел в Лимасоле на юге Кипра

На месте происшествия - в бизнес-центре "Ванезис" - возник пожар. Он был оперативно ликвидирован спасателями, обошлось без пострадавших. По данным полиции, речь может идти о спланированном нападении и поджоге. В здании бизнес-центра находится офис радиостанции "Русская волна", которая на время прекратила вещание. А вот значительный ущерб причинен известному на Кипре институту красоты. Владелица компании предположила, что единственным мотивом для такого поступка могло быть недовольство клиента.

  

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