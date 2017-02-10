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11 Февраля 2017 15:00

Мощный взрыв прогремел в Ираке

На юго-западе Багдада неизвестные подорвали заминированный автомобиль. В результате взрыва погибли 9 человек, еще 32 — получили ранения. Также серьезный ущерб был нанесен находящимся поблизости зданиям, магазинам и гражданским машинам. Пока ни одна из террористических организаций, действующих на территории страны, не взяла на себя ответственность за произошедшее.