RSS В мире

3 Мая 2017 09:01

Мощный взрыв прогремел утром в самом центре Кабула

По последним данным, погибли 8 человека, еще не менее 25 ранены. Террорист-смертник взорвался близ колонны НАТО. В районе ЧП находится штаб небоевой миссии альянса "Решительная поддержка". Там же расположено и американское посольство.