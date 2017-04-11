Мощный взрыв прогремел ночью в центре Киева

11 Апреля 2017 15:05

В результате были выбиты стекла на первом этаже дома, где расположены рестораны и банк. Повреждены припаркованные рядом автомобили. Пострадавших нет. Взрыв произошел без последующего возгорания. Полицейские и взрывотехники почти всю ночь работали на месте ЧП. Найдены фрагменты бомбы - они направлены на экспертизу. Рассматривается несколько версий инцидента - взрыв газового баллона или провокация. Возбуждено уголовное дело.