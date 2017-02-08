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Мощный взрыв прогремел на заводе в испанском городе Патерна
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8 Февраля 2017 19:03

Мощный взрыв прогремел на заводе в испанском городе Патерна

После чего на предприятии, которое производит хлор, начался сильный пожар. ЧП произошло, когда один из сотрудников переливал химические продукты. Он получил ожоги второй степени и был доставлен в больницу. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на соседние здания. Всех сотрудников завода и соседних предприятий эвакуировали. На месте работают пожарные. 
  

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