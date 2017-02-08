Мощный взрыв прогремел на заводе в испанском городе Патерна

8 Февраля 2017 19:03

После чего на предприятии, которое производит хлор, начался сильный пожар. ЧП произошло, когда один из сотрудников переливал химические продукты. Он получил ожоги второй степени и был доставлен в больницу. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на соседние здания. Всех сотрудников завода и соседних предприятий эвакуировали. На месте работают пожарные.