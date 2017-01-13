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Мощный взрыв прогремел на юге Дамаска
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13 Января 2017 07:06

Мощный взрыв прогремел на юге Дамаска

По предварительным данным, погибли 7 человек, свыше десятка пострадали. ЧП произошло недалеко от места нахождения ключевых военных баз в районе Кафр-Суса. Предположительно, его  устроил смертник. По сообщениям местной полиции,  он  привел в действие закрепленный на теле пояс со взрывчаткой у входа в спортивный клуб.  Кроме того, приходят сообщения и о взрывах  рядом с военным аэропортом в Дамаске.

  

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