Мощный взрыв прогремел на юге Дамаска

13 Января 2017 07:06

По предварительным данным, погибли 7 человек, свыше десятка пострадали. ЧП произошло недалеко от места нахождения ключевых военных баз в районе Кафр-Суса. Предположительно, его устроил смертник. По сообщениям местной полиции, он привел в действие закрепленный на теле пояс со взрывчаткой у входа в спортивный клуб. Кроме того, приходят сообщения и о взрывах рядом с военным аэропортом в Дамаске.