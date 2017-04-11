Мощный взрыв на юго-востоке Турции

11 Апреля 2017 12:02

Он прогремел возле местного штаба полиции специального назначения. Не менее 4 человек ранены. На место направлены представители силовых ведомств, спасатели и кареты скорой помощи. Как сообщают СМИ со ссылкой на источник в Минобороны, взрыв мог произойти из-за технической неисправности бронетехники, а не теракта.