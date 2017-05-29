Мощный удар стихии ощутила на себе Европа в последние дни

31 Мая 2017 12:05

Москва ранее пережила сильнейший шторм. Вчера ураганный ветер дошел и до Украины. Киев уже справляется с последствиями, а вот черноморское побережье в ожидании бури. В Одессе объявлено штормовое предупреждение. А в западных областях Украины пройдут грозовые ливни с градом. Местное население уже предупредили о мерах безопасности.

Сильная буря обрушилась на Киев во вторник. Шквалистый ветер валил деревья. Его порывы достигали 20 метров в секунду. Из-за грозы были затоплены улицы, повреждены автомобили.

А Москва продолжает справляться с последствиями самой мощной за последние сто лет бури. По последним данным, 29 мая погибли 16 человек. Среди них есть несовершеннолетние. Еще около двухсот жителей пострадали. Половина из них до сих пор в больницах. Родственники погибших получат компенсации - один миллион рублей. Всего же в российском мегаполисе повалено 14 000 деревьев, повреждены 2 000 машин. На сегодня в Москве объявлен желтый уровень опасности - шквалистый ветер и осадки.

В Германии подсчитывают ущерб от удара стихии. На Берлин и центральный регион обрушился настоящий ураган. 30 литров осадков на квадратный метр. Сильный ветер валил деревья и рекламные щиты. Из-за этого оказалась заблокированной одна из веток наземного метро. А некоторые вестибюли подземки подтопил ливень. Синоптики говорят, что в ближайшие два часа ситуация в Берлине ухудшится. Все спасательные службы переведены в режим повышенной готовности.

О том, что последствия изменения климата - реальной и неоспоримой угрозы всему человечеству - уже ощущаются по всему миру, напомнил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он призывает все страны выполнять Парижское соглашение и срочно сократить выбросы парниковых газов.

Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН:

"Позвольте мне быть откровенным. Мир в опасности. Многие страны сталкиваются с такими проблемами, как рост населения, хаотичная урбанизация, отсутствие продовольственной безопасности, нехватка питьевой воды, массовые перемещения населения. И что самое опасное - изменение климата. Его последствия порой непредсказуемы. При этом все мы ощущаем на себе результаты изменения климата все чаще и чаще".

Синоптики говорят, что опасные волны жары прокатятся этим летом через Италию и Балканы. Мощные бури и грозы — от Франции до Польши, а в Испании и Португалии вновь будет высок риск лесных пожаров.