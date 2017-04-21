Мощный циклон обрушился на юг России и Северный Кавказ

24 Апреля 2017 09:05

Непогода принесла мощнейший ветер. После удара стихии в горных районах Дагестана без света остались около 160 сел. Электричество отключили для профилактики и возобновят, когда погода улучшится. В Северной Осетии ураган сорвал крыши с десятков домов, повалил более сотни деревьев. Без света вечером остались более 20 тысяч человек. Перебои с энергоснабжением были и в Сочи, погода скорректировала работу аэропорта. В горах возможен сход лавин и подъем уровня воды в реках.