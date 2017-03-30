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Мощный циклон "Дебби" привел к масштабным наводнениям на востоке Австралии
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31 Марта 2017 07:15

Мощный циклон "Дебби" привел к масштабным наводнениям на востоке Австралии

Стихия уже ослабла. Но в регионе еще идут сильные ливни. Самая сложная ситуация в штате Новый Южный Уэльс. 40 000 жителей покинули дома из-за разлива местных рек. В Квинсленде из-за дождей обесточено около 110 000 домов, закрыты детсады и школы. Напомним, циклон обрушился на Австралию во вторник и был квалифицирован как шторм четвертой категории.

  

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