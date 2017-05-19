Мощный снежный циклон обрушился на Магаданскую область

19 Мая 2017 12:09

Менее чем за сутки в регионе выпала полумесячная норма осадков. Снег плотно укрыл проезжую часть, во дворах сугробы. Спасатели предупреждают об опасности возникновения чрезвычайных ситуаций. Вероятны обрыв электропроводов и падения деревьев. Дорожники и коммунальщики вывели на улицы всю имеющуюся технику. Быстро расчистить город не получается. Большое количество снега привело к транспортному коллапсу. Непогода в регионе сохранится еще несколько дней.