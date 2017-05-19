Главная>>В мире>>Мощный снежный циклон обрушился на Магаданскую область
В мире
RSS
Мощный снежный циклон обрушился на Магаданскую область
Скачать Поделиться

19 Мая 2017 12:09

Мощный снежный циклон обрушился на Магаданскую область

Менее чем за сутки в регионе выпала полумесячная норма осадков. Снег плотно укрыл проезжую часть, во дворах сугробы. Спасатели предупреждают об опасности возникновения чрезвычайных ситуаций. Вероятны обрыв электропроводов и падения деревьев. Дорожники и коммунальщики вывели на улицы всю имеющуюся технику. Быстро расчистить город не получается. Большое количество снега привело к транспортному коллапсу. Непогода в регионе сохранится еще несколько дней.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =