Мощный шторм обрушился на американский штат Луизиана

3 Апреля 2017 07:17

Стихия с ураганным ветром и проливным дождем унесла жизни двух человек: 38-летней женщины и ее 3-летней дочери. Ураган накрыл их дом. Обломки постройки разлетелись на десятки метров вокруг. В Луизиане сохраняется опасность появления повторных торнадо.