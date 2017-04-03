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Мощный шторм обрушился на американский штат Луизиана
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3 Апреля 2017 07:17

Мощный шторм обрушился на американский штат Луизиана

Стихия с ураганным ветром и проливным дождем унесла жизни двух человек: 38-летней женщины и ее 3-летней дочери. Ураган накрыл их дом. Обломки постройки разлетелись на десятки метров вокруг. В Луизиане сохраняется опасность появления повторных торнадо.

  

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