Мощные снегопады обрушились на Японию

12 Февраля 2017 15:10

Из-за непогоды прервано движение поездов. На дорогах гигантские пробки. Коммунальные службы не справляются. Сообщается, что в одном из заторов более тысячи машин оказались заблокированными. Пробка растянулась на 10 километров. По прогнозам, в ближайшие дни снегопад в Японии может еще усилиться.