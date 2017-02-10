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Мощные снегопады обрушились на Японию
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12 Февраля 2017 15:10

Мощные снегопады обрушились на Японию

Из-за непогоды прервано движение поездов. На дорогах гигантские пробки. Коммунальные службы не справляются. Сообщается, что в одном из заторов более тысячи машин оказались заблокированными. Пробка растянулась на 10 километров. По прогнозам, в ближайшие дни снегопад в Японии может еще усилиться.

  

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