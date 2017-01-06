Мощные снегопады обрушились на Центральную Европу

6 Января 2017 07:03

Из-за снежных заносов в Чехии, Польше, Австрии заблокированы автомагистрали и железнодорожные пути. Резко увеличилось количество аварий. В горных районах Австрии и Словакии уже закрыты перевалы - с гор сошли снежные лавины, порваны линии электропередач. Нарушена работа аэропортов. Ущерб от циклона "Аксель" в Германии исчисляется сотнями тысяч евро.

В Италии тоже выпал снег. В пострадавших от землетрясения в августе и ноябре районах высота снежного покрова - 20 сантиметров. Там же ухудшение погодных условий и падение температуры воздуха до минус 10-ти.