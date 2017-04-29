Мощные смерчи обрушились сразу на три американских штата

30 Апреля 2017 15:04

В Техасе из-за торнадо погибли не менее 5 человек, более 50 пострадали. 4 жизни унес вихрь в Миссисипи, 2 - в Луизиане. Материальный ущерб от стихии пока не установлен. Сообщается о разрушенных жилых домах, перевернутых автомобилях и вырванных с корнем деревьях. Спасатели ликвидируют последствия торнадо.