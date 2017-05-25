Мощные проливные дожди обрушились на Венгрию

24 Мая 2017 15:02

Непогода сопровождается грозами и сильным ветром. Под ударом стихии оказался Будапешт и его окрестности. В городе затоплены автомагистрали, подземные парковки и переходы, первые этажи жилых зданий. В пригороде столицы - перебои с подачей электроэнергии. Сообщается, что некоторые жители были вынуждены покинуть свои затопленные дома. По прогнозам метеорологов, ливни и грозы продолжатся в Венгрии на протяжении всего дня. Осадки ожидаются на территории северной части страны.