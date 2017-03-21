В мире
22 Марта 2017 08:03
Мощное землетрясение в Индонезии
Срочные новости приходят из Индонезии. Здесь произошло мощное землетрясение. Подземные толчки магнитудой 5,8 зафиксированы в акватории Индийского океана. Основные удары стихия нанесла по островам Ломбок и Бали. Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.
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