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Мощное землетрясение в Индонезии
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22 Марта 2017 08:03

Мощное землетрясение в Индонезии

Срочные новости приходят из Индонезии. Здесь произошло мощное землетрясение. Подземные толчки магнитудой 5,8 зафиксированы в акватории Индийского океана. Основные удары стихия нанесла по островам Ломбок и Бали. Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

  

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