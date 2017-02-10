Мощное землетрясение сотрясло юг Филиппин

11 Февраля 2017 09:06

Подземные толчки магнитудой 6,7 привели к разрушению десятков домов. В результате удара стихии погибли как минимум 15 человек, свыше 90 - получили ранения. В регионе проходят поисково-спасательные операции. Не исключено, что толчки продолжатся. Отметим, эпицентр землетрясения находился примерно в 13 километрах к востоку от города Суригао. Очаг залегал на глубине 10 километров.