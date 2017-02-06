Мощное землетрясение сотрясло север Индии

7 Февраля 2017 12:05

Подземные толчки магнитудой 6 зафиксированы в штатах Нью-Дели и Уттаракханд. Из-за стихии люди поздно вечером были вынуждены покинуть дома и провести ночь на улице. Землетрясение продолжалось 30 секунд. Данных о жертвах и разрушениях пока нет.

Тем временем на севере Эгейского побережья Турции зафиксированы новые подземные толчки магнитудой 5,3. В регионе продолжаются поисково-спасательные работы после вчерашней сейсмической активности. В Турции сейчас разрушены более сотни домов. Пять человек получили серьезные травмы.