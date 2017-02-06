В мире
7 Февраля 2017 12:05
Мощное землетрясение сотрясло север Индии
Подземные толчки магнитудой 6 зафиксированы в штатах Нью-Дели и Уттаракханд. Из-за стихии люди поздно вечером были вынуждены покинуть дома и провести ночь на улице. Землетрясение продолжалось 30 секунд. Данных о жертвах и разрушениях пока нет.
Тем временем на севере Эгейского побережья Турции зафиксированы новые подземные толчки магнитудой 5,3. В регионе продолжаются поисково-спасательные работы после вчерашней сейсмической активности. В Турции сейчас разрушены более сотни домов. Пять человек получили серьезные травмы.
Другие новости
07.02.2017 12:08 / В мире На штат Вашингтон обрушились небывалые снегопады
07.02.2017 09:09 / В мире В Королевских ботанических садах Лондона стартовал ежегодный фестиваль орхидей
07.02.2017 08:08 / В мире В католической церкви Австралии разразился скандал на сексуальной почве
07.02.2017 08:06 / В мире В Барселоне начался суд по проведению опроса о независимости Каталонии
07.02.2017 08:04 / В мире Парламент Шотландии сегодня проведет голосование по запуску Brexit
07.02.2017 07:18 / В мире Огненный шар зажег небо над несколькими штатами США
07.02.2017 07:09 / В мире Франсуа Фийон планирует продолжить участие в президентской гонке во Франции
07.02.2017 07:07 / В мире Правящая коалиция Германии выдвинула Ангелу Меркель единым кандидатом на выборах в Бундестаг
07.02.2017 07:05 / В мире Новая администрация США поддерживает НАТО
06.02.2017 21:15 / В мире В Астане эксперты обсудили выполнение договоренностей о перемирии в Сирии
06.02.2017 19:08 / В мире В парламенте Румынии зачитали текст вотума недоверия правительству
06.02.2017 19:06 / В мире В ОБСЕ назвали причину обострения конфликта в Донбассе
06.02.2017 19:03 / В мире В Астане завершилась встреча оперативной группы по Сирии
06.02.2017 15:07 / В мире В Китае выясняют причины пожара в спа-салоне
06.02.2017 15:05 / В мире У берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3
06.02.2017 15:03 / В мире Минюст Румынии выносит на публичное обсуждение законопроект о поправках в Уголовный кодекс
06.02.2017 12:08 / В мире Елизавета Вторая отмечает 65 лет пребывания на троне
06.02.2017 12:05 / В мире В Астане началось заседание экспертов оперативной группы по Сирии