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Мощное землетрясение сотрясло Мьянму
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14 Марта 2017 12:06

Мощное землетрясение сотрясло Мьянму

Подземные толчки магнитудой 5,1 привели к человеческим жертвам. В списке погибших уже 24 имени. Разрушено множество построек. Основной удар стихии пришелся на центральные районы крупнейшего города Мьянмы Янгона. Здесь сейчас идет разбор завалов. Спасатели надеются найти выживших.  

  

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