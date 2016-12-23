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Мощное землетрясение произошло у побережья Чили
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26 Декабря 2016 07:08

Мощное землетрясение произошло у побережья Чили

Мощное землетрясение магнитудой 7,6 произошло у побережья Чили. Эпицентр стихии находился недалеко от города Пуэрто-Кельон на глубине 40 километров. К счастью, никто не пострадал. Угроза цунами не подтвердилась. Сообщается о незначительных разрушениях. Повреждены некоторые здания и мосты.

 

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