Мощное землетрясение произошло у побережья Чили

26 Декабря 2016 07:08

Мощное землетрясение магнитудой 7,6 произошло у побережья Чили. Эпицентр стихии находился недалеко от города Пуэрто-Кельон на глубине 40 километров. К счастью, никто не пострадал. Угроза цунами не подтвердилась. Сообщается о незначительных разрушениях. Повреждены некоторые здания и мосты.