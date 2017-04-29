Мощное землетрясение магнитудой 7,2 всколыхнуло побережье острова Минданао на Филиппинах

29 Апреля 2017 12:12

Эпицентр подземных толчков находился в 57 километрах к северо-западу от провинции Сарангани, в южной части острова. В настоящее время нет информации о погибших или раненых. Очевидцы говорят, что землетрясение было настолько сильным, что они слышали, как сотрясалась земля и стены домов. Местные власти призвали граждан держаться подальше от береговой линии. Есть угроза цунами.