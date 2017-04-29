Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Мощное землетрясение магнитудой 7,2 всколыхнуло побережье острова Минданао на Филиппинах
В мире
RSS
Мощное землетрясение магнитудой 7,2 всколыхнуло побережье острова Минданао на Филиппинах
Скачать Поделиться

29 Апреля 2017 12:12

Мощное землетрясение магнитудой 7,2 всколыхнуло побережье острова Минданао на Филиппинах

Эпицентр подземных толчков находился в 57 километрах к северо-западу от провинции Сарангани, в южной части острова. В настоящее время нет информации о погибших или раненых. Очевидцы говорят, что землетрясение было настолько сильным, что они слышали, как сотрясалась земля и стены домов. Местные власти призвали граждан держаться подальше от береговой линии. Есть угроза цунами.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =