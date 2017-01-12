Морозы устроили настоящее испытание жителям Европы

9 Января 2017 21:15

Из-за непогоды погибли более 20-ти человек. Больше всего - в Польше. Там накануне была зафиксирована рекордно низкая температура - минус 42 градуса. В основном жертвами морозов становятся бездомные и беженцы. В Болгарии трое мигрантов насмерть замерзли, пытаясь перейти границу. В Италии погибли 7 человек.

Во многих районах Старого Света не прекращаются сильные снегопады. В Сербии введен красный уровень опасности. На дорогах гололедица. Из-за аномально низких температур колоссальные убытки несут фермеры.

Из-за морозов впервые за последние пять лет замерзло Черное море. Толщина льда достигает несколько сантиметров. Паромное сообщение между Болгарией и Румынией приостановлено.

А в России волонтерам удалось снять ледяную волну на озере Байкал. Необычные кадры появились в социальных сетях - глыба льда под напором незамерзшей воды медленно перекатывается к берегу.