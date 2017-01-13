Морозы и метели не прекращаются в странах Балканского полуострова

13 Января 2017 12:02

Из-за экстремальных погодных условий в регионе уже погибли десятки человек. Всего жертвами удара снежной стихии в странах Европы стали более 70 человек. Власти Сербии, Венгрии и Болгарии приостановили судоходство на некоторых участках Дуная: на реке много льда.

Тем временем застрявшие в Белграде мигранты продолжают жечь костры. Для них это единственный способ согреться, а в такой мороз, откровенно говоря, единственный способ выжить. До 2 000 беженцев продолжают оставаться в бетонных зданиях заброшенных складов, без окон и дверей. Температура внутри, как снаружи, — примерно минус 20. В официальные центры приема нелегалы не идут – боятся депортации. Незначительное потепление, по словам синоптиков, ожидается лишь к выходным.