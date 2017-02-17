Модный дом Burberry устроил фурор на фэшн-неделе в Лондоне

21 Февраля 2017 09:20

Дизайнер Кристофер Бейли вдохновился творчеством британского художника Генри Мура. По крою одежда напоминала его скульптуры. Даже классические тренчи стали похожи на лаконичные, как будто вырезанные из мрамора фигуры. Ассоциации вызывали и объемные сорочки, ассиметричные трикотажные топы и накидки, связанные из плотных шнуров. Дизайнер хотел вернуться к корням, посмотреть по-новому на любимые британцами вещи. По словам модных критиков, у него это получилось.