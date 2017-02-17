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Модный дом Burberry устроил фурор на фэшн-неделе в Лондоне
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21 Февраля 2017 09:20

Модный дом Burberry устроил фурор на фэшн-неделе в Лондоне

Дизайнер Кристофер Бейли вдохновился творчеством британского художника Генри Мура. По крою одежда напоминала его скульптуры. Даже классические тренчи стали похожи на лаконичные, как будто вырезанные из мрамора фигуры. Ассоциации вызывали и объемные сорочки, ассиметричные трикотажные топы и накидки, связанные из плотных шнуров. Дизайнер хотел вернуться к корням, посмотреть по-новому на любимые британцами вещи. По словам модных критиков, у него это получилось.

 

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