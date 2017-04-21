Многонациональный батальон НАТО приступил к несению службы в Эстонии

21 Апреля 2017 20:51

На торжественной церемонии в военном городке Тапа национальные флаги подняли солдаты Великобритании, Франции и Дании. Всего в составе батальона - более 1200 военнослужащих, а также бронетехника - британские танки "Челленджер 2" и БМП "Уорриор". Решение о формировании многонациональных батальонов НАТО в Эстонии, а также Литве, Латвии и Польше было принято в 2016 году на варшавском саммите альянса.