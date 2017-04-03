Многие страны усиливают меры безопасности в метро

4 Апреля 2017 07:08

В связи с терактом в Санкт-Петербурге многие столицы усиливают меры безопасности в метро. В Москве все станции патрулируют наряды полиции. Наземный транспорт проходит тщательную проверку перед выходом на линию и на конечных остановках. Дополнительные группы патрулирования и кинологические службы работают в аэропортах российской столицы.

Усилены меры транспортной безопасности и в Париже. Введены дополнительные патрули, в частности, в метро и на железнодорожных вокзалах.