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Митинги в поддержку беженцев прошли в Испании
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27 Февраля 2017 07:05

Митинги в поддержку беженцев прошли в Испании

Люди вышли на улицы 30 крупных городов, чтобы добиться реального и гуманного приема мигрантов во всех странах Европы. Активисты выступили против соглашения по нелегалам между ЕС и Турцией и потребовали выполнения квот по приёмы беженцев. Также демонстранты напомнили об обещании испанского правительства принять более 17 тысяч человек до осени. Пока из этого количества выполнено только чуть более тысячи.

  

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