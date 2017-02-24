Митинги в поддержку беженцев прошли в Испании

27 Февраля 2017 07:05

Люди вышли на улицы 30 крупных городов, чтобы добиться реального и гуманного приема мигрантов во всех странах Европы. Активисты выступили против соглашения по нелегалам между ЕС и Турцией и потребовали выполнения квот по приёмы беженцев. Также демонстранты напомнили об обещании испанского правительства принять более 17 тысяч человек до осени. Пока из этого количества выполнено только чуть более тысячи.