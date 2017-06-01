Мировые СМИ замерли в ожидании

1 Июня 2017 21:06

Буквально в течение часа решится главный вопрос недели - выйдут ли США из Парижского соглашения по климату. Официальную позицию Вашингтона объявит президент Дональд Трамп. Ранее американские СМИ сообщали, что США откажутся выполнять документ.

Как отмечают эксперты, выход из соглашения приведет к серьезным изменениям в отношениях США со многими государствами, в том числе Евросоюзом. И станет серьезным откатом от усилий администрации Барака Обамы в вопросах климата. Ситуацию прокомментировал и избранный председатель 72-й Генассамблеи ООН. Глава МИД Словакии Мирослав Лайчак отметил, что следование Парижскому соглашению - это вопрос выживания.

Напомним, договоренности об изменении климата, регулирующие меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 года, были подготовлены для замены Киотского протокола в декабре 2015-го и подписаны в апреле прошлого года. К слову, США ответственны примерно за 14 процентов выбросов углекислого газа на планете.