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Мировые СМИ обсуждают неожиданные маневры американских военных ВМС
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10 Апреля 2017 09:01

Мировые СМИ обсуждают неожиданные маневры американских военных ВМС

Атомный авианосец США "Карл Винсон" резко изменил курс. Из Сингапура вместо Австралии направился к берегам Корейского полуострова. В группе кораблей также два эсминца и крейсер. Последний - с управляемыми ракетами на борту. По мнению представителей Минобороны Южной Кореи, действия США направлены на укрепление защиты в случае ядерного испытания или же пуска баллистических ракет КНДР.

  

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