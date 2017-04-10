Мировые СМИ обсуждают неожиданные маневры американских военных ВМС

10 Апреля 2017 09:01

Атомный авианосец США "Карл Винсон" резко изменил курс. Из Сингапура вместо Австралии направился к берегам Корейского полуострова. В группе кораблей также два эсминца и крейсер. Последний - с управляемыми ракетами на борту. По мнению представителей Минобороны Южной Кореи, действия США направлены на укрепление защиты в случае ядерного испытания или же пуска баллистических ракет КНДР.