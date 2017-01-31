Мировое сообщество выражает слова соболезнования в связи с терактом в Канаде

30 Января 2017 21:05

В результате стрельбы в исламском культурном центре Квебека погибли 6 человек, около двух десятков ранены. Премьер-министр страны назвал произошедшее "трусливым нападением" и "бессмысленным актом насилия" против мусульман. Инцидент, напомним, произошел вчера во время вечерней молитвы. В здании находилось более 50 верующих. В мечеть ворвались трое преступников. Выкрикивая экстремистские лозунги, они в упор расстреляли прихожан. Двоих уже удалось задержать, третий находится в розыске. Местные жители пишут в соцсетях, что при должных мерах безопасности атаку можно было предотвратить. Тем временем многие связывают нападение с заявлениями канадских властей о том, что страна продолжит принимать беженцев, которые бегут от терроризма и войны.