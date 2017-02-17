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Мировое сообщество скорбит из-за смерти постпреда России при ООН Виталия Чуркина
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21 Февраля 2017 09:07

Мировое сообщество скорбит из-за смерти постпреда России при ООН Виталия Чуркина

С минуты молчания началось заседание рабочей группы Генассамблеи. Приспущены флаги на зданиях дипмиссий.

Напомним, Виталий Чуркин скоропостижно скончался вчера в Нью-Йорке за день до своего 65-летия. Соболезнования выражают политики, его коллеги, члены международных организаций. Дипломат умел находить общий язык - держать удар даже во время самых жарких дискуссий. Всю ночь к зданию МИДа России люди несли цветы.

  

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