1 Июня 2017 08:04

Представитель Словакии Мирослав Лайчак избран председателем 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая откроется 12 сентября. Лайчак выделяет 6 приоритетных направлений деятельности: предотвращение конфликтов, миграция, защита прав человека, устойчивое развитие, обеспечение равенства и изменение климата. Что касается заявлений Вашингтона о возможном выходе из Парижского соглашения по климату, Лайчак подчеркнул, что вопрос климата крайне важен, Парижское соглашение - достижение мирового сообщества и вопрос выживания для многих.

Сегодня вечером по минскому времени президент США Дональд Трамп, как ожидается, заявит о намерении вывести свою страну из Парижского соглашения. По мнению экспертов, это решение приведет к изменениям во внешнеполитических отношениях со многими странами и станет серьезным откатом назад от достижений бывшей администрации Барака Обамы в вопросах климата.

Соглашение об изменении климата в рамочной конвенции ООН, регулирующее меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 года, было подготовлено взамен Киотского протокола в ходе конференции по климату в Париже и принято консенсусом 12 декабря 2015 года, а подписано 22 апреля прошлого года. США ответственны примерно за 14% выбросов углекислого газа на планете.