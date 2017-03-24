Мирные жители могли стать жертвами авианалета международной коалиции в иракском Мосуле

25 Марта 2017 21:24

От 150 до 200 мирных жителей могли стать жертвами авианалета международной коалиции в иракском Мосуле. Как сообщает "Нью-Йорк Таймс", воздушный удар по трем зданиям, с которых работали снайперы, был нанесен по просьбе иракских военных. Однако впоследствии выяснилось, что в подвалах домов скрывались гражданские. Командование США начало расследование трагедии. В Пентагоне факт авиаудара не отрицают. Но американское военное ведомство заявляет, что к гибели мирных горожан также мог привести теракт исламистов. Недавно в Мосуле началась операция по освобождению западных кварталов от боевиков группировки "Исламское государство". Сегодня боевые действия были приостановлены из-за большого числа жертв среди мирных жителей.