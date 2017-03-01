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Мирные жители массово покидают Мосул
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2 Марта 2017 07:09

Мирные жители массово покидают Мосул

О резком росте числа беженцев сообщает ООН. За последние десять дней Министерство по вопросам миграции Ирака приняло 26 тысяч вынужденных переселенцев. Люди вынуждены бежать от войны, рискуя жизнью. Мигрантов разместили в нескольких лагерях в районе города Эль-Кайяра к югу от Мосула.

  

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