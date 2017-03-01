Мирные жители массово покидают Мосул

2 Марта 2017 07:09

О резком росте числа беженцев сообщает ООН. За последние десять дней Министерство по вопросам миграции Ирака приняло 26 тысяч вынужденных переселенцев. Люди вынуждены бежать от войны, рискуя жизнью. Мигрантов разместили в нескольких лагерях в районе города Эль-Кайяра к югу от Мосула.