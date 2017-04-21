Мир вспоминает жертв холокоста - геноцида еврейского народа в годы Второй мировой

24 Апреля 2017 15:06

Этим утром сигнал воздушной тревоги остановил жизнь по всему Израилю. Причем в буквальном смысле. На дорогах остановился транспорт, люди вышли на улицы из офисов, прервалось теле- и радиовещание. Две минуты страна в скорбном молчании вспоминала шесть миллионов жертв нацистов. По традиции в День памяти катастрофы и героизма зачитывают поименные списки жертв холокоста. Мемориальные мероприятия начались еще накануне. В комплексе Яд ва-Шем прошла церемония зажжения шести факелов, которые символизируют шесть миллионов жертв геноцида.