Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Мир вспоминает жертв холокоста - геноцида еврейского народа в годы Второй мировой
В мире
RSS
Мир вспоминает жертв холокоста - геноцида еврейского народа в годы Второй мировой
Скачать Поделиться

24 Апреля 2017 15:06

Мир вспоминает жертв холокоста - геноцида еврейского народа в годы Второй мировой

Этим утром сигнал воздушной тревоги остановил жизнь по всему Израилю. Причем в буквальном смысле. На дорогах остановился транспорт, люди вышли на улицы из офисов, прервалось теле- и радиовещание. Две минуты страна в скорбном молчании вспоминала шесть миллионов жертв нацистов. По традиции в День памяти катастрофы и героизма зачитывают поименные списки жертв холокоста. Мемориальные мероприятия начались еще накануне. В комплексе Яд ва-Шем прошла церемония зажжения шести факелов, которые символизируют шесть миллионов жертв геноцида.
  

Другие новости

ЧП в Украине Надзвычайнае здарэнне ва Украіне 23.04.2017 15:11 / В мире ЧП в Украине

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =