15 Мая 2017 21:15

Коварство хакеров или беспечность пользователей? Мир всколыхнула хакерская атака в ночь на 12 мая. Вирус-вымогатель затронул более 200 тысяч пользователей в 150-ти странах. Среди пострадавших министерства, крупные компании, корпорации, транспортные организации. За снятие блокировки пользователям предлагалось в течение трех суток заплатить выкуп - от 300 до 600 долларов. И многие деньги перевели. Так, исполнители кибератаки уже получили более 42 тысяч долларов, однако до сих пор сумма со счетов не снята. Как сообщили в МВД Беларуси, у нас заявлений в милицию по поводу кибератак не поступало. В то же время специалисты отмечают, что, несмотря на снизившуюся активность вредоносной программы, угроза массовых атак такого рода сохраняется. Подробности у Юрия Козлова.

О крупнейшей в истории человечества кибератаке СМИ заговорили 12 мая. Первой жертвой вируса-вымогателя WannaCry стали британские госпитали, входящие в Национальную систему здравоохранения. На служебных компьютерах врачей появились сообщения, предупреждающие, что вся информация на жестких дисках зашифрована. Для того чтобы вернуть контроль над машиной, нужно заплатить выкуп. Спустя четыре дня работа многих британских больниц все еще остается парализованной. Причем атака неизвестных хакеров может отразиться и на политической жизни Соединенного Королевства. 8 июня - перед стартом переговоров о Брексите - в стране пройдут досрочные парламентские выборы. Оппозиция пытается набрать очки и обвиняет в киберапокалипсисе правительство, которое не выделяло средства на модернизацию государственных клиник.

Грэм Клоули, эксперт в области кибербезопасности: "Национальная система здравоохранения оказалась уязвимой, потому что больницы не инвестировали деньги в безопасность. Они используют старые компьютеры, старые системы. Если бы они регулярно обновляли программное обеспечение и делали резервные копии данных, то избежали бы такого коллапса. И кризис в больницах - лишь один из примеров. Я знаю, что очень многие организации слишком легкомысленно относятся к киберугрозам".

Мировые СМИ уже назвали волну хакерских атак киберапокалипсисом. Из-за WannaCry была парализована работа заводов Dacia в Румынии, Nissan в Великобритании, Renault во Франции. Автопроизводители подсчитывают убытки. Авторов вредоносной программы ищут национальные службы безопасности и даже Европол.

Роб Уэйнрайт, глава Европола: "Европол ежегодно проводит около двух сотен глобальных операций, связанных с киберпреступностью, но мы никогда не видели ничего подобного. По последним подсчетам, у нас более 200 тысяч пострадавших в 150-ти странах. В основном это представители бизнеса, в том числе довольно крупные корпорации вроде американского курьерской службы FedEx".

Эксперты отмечают, что данные Европола занижены в разы. Рядовые пользователи, как правило, не обращаются в полицию в случае заражения своего ПК. Самый простой выход для них - переустановить систему. Но для бизнеса такой вариант не подходит - на корпоративных компьютерах зачастую хранятся важные данные, потеря которых означает потерю денег.

Хван Чэ Хён, представитель сети кинотеатров CGV: "WannaCry поразил компьютеры нескольких наших кинотеатров. Из-за этого мы, к примеру, не можем показывать рекламу. Конечно же, наши клиенты в бешенстве, но мы пытаемся исправить ситуацию как можно быстрее".

Абдул Кадир, директор госпиталя Dharmais: "В данный момент 70 или 80 процентов компьютеров нашей больницы объединены в сеть. Из-за вируса мы не можем получить доступ к базе данных пациентов, то есть мы не можем лечить людей".

При этом платить выкуп кибермошенникам корпорации также не спешат. По последним подсчетам, создатели WannaCry получили от своих жертв 42 тысячи долларов в эквиваленте. То есть перевести деньги хакерам согласились менее полутора тысяч человек.

Кстати, специалисты в области кибербезопасности утверждают, что во многом такая катастрофическая ситуация сложилась не только из-за коварства хакеров, но и из-за беспечности самих пользователей. WannaCry поражает только Windows-устройства. Но еще в марте компания Microsoft выпустила обновление, закрывающее уязвимость, которую использует вирус-вымогатель. На днях корпорация из Редмонда выложила в Сеть аналогичную "заплатку" даже для устаревшей WindowsXP, хотя срок ее поддержки истек три года назад. В Microsoft говорят: для того чтобы не стать жертвой мошенников, нужно всего-то своевременно устанавливать обновления системы и поддерживать в актуальном состоянии базы антивирусных программ. Однако, судя по темпам заражения, многие пользователи продолжают пренебрегать элементарными правилами компьютерной безопасности.