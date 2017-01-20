Мир в ожидании инаугурации Дональда Трампа

20 Января 2017 12:05

Сегодня это главная тема информационных лент. Вечером новый Президент США официально вступит в должность. Церемония будет самой дорогой в истории и на нее прибудет около миллиона человек - как сторонников, так и противников избранного президента. Последние обещали устроить акции протеста во время церемонии. Демонстрации уже проходят в Вашингтоне и Нью-Йорке. Среди активистов - немало звезд Голливуда. Усилены меры безопасности по всей Америке. Избранный президент уже выступил с речью перед сторонниками на большом концерте, где пообещал "объединить Америку и сделать ее великой для каждого". А перед этим на ступенях мемориала Линкольна говорил о создании новых рабочих мест, укреплении границ и усилении американской армии. А вот что же скажет избранный Президент на инаугурации, все гадают. Известно, что свое выступление Трамп написал лично. Поразил многих американцев и запущенный накануне над Национальной аллеей салют. Он сложился в итоге не в USA а в USR. И в соцсетях недоумевают, как так могло произойти.

Инаугурация - это событие не только в политической, но и светской жизни США. Сейчас все спорят, в каком платье предстанет первая леди Мелания Трамп и дочь нового президента Иванка.