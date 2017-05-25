Мир скорбит по жертвам теракта в Манчестере

24 Мая 2017 09:00

Люди несут цветы и свечи к зданиям посольства Соединенного Королевства. Главные достопримечательности планеты минувшей ночью или отключили подсветку, или окрасили ее в цвета британского флага в знак солидарности.

В Великобритании на акции памяти пришли тысячи человек. Тем временем уровень террористической угрозы в стране повышен до максимального - критического. Об этом объявила премьер-министр Тереза Мэй, подчеркнув, что теперь атаки не только возможны, но и неизбежны. Безопасность на улицах городов будут обеспечивать военные. Сообщается, что исполнитель теракта - 22-летний Салман Абеди - недавно совершил поездку в Ливию. Полиция и разведслужбы пытаются установить, мог ли он проходить подготовку в лагере боевиков. Следствие не исключает, что за атакой может стоять группа лиц. Ответственность за взрыв взяла на себя группировка "Исламское государство". По последним данным, погибших 22 человека, еще 59 ранены. Между тем, как сообщил сегодня Скотланд-Ярд, с лондонского рейса в Турцию сняли подозреваемого в терроризме. Подчеркивается, что это задержание никак не связано с нападением в Манчестере. Мужчина, по предположениям стражей порядка, планировал из Турции направиться в Сирию.