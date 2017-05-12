13 Мая 2017 15:05

Выкуп или заражение. Мир пережил одну из самых масштабных кибератак в истории. Вирус-вымогатель атаковал десятки стран и заблокировал работу важных серверов. Подробнее - Нина Кононюк.

Такое окно появилось накануне на экранах компьютеров сотен тысяч пользователей по всему миру. Сообщение на черном фоне гласит, что все файлы на персональном электронном устройстве заблокированы. В последующих диалоговых окнах предлагается произвести оплату в обмен на дешифровку файлов. Требуемая сумма варьируется от 300 до 600 долларов США. Оплата должна быть произведена в течение 3 дней, в противном случае цена будет удвоена или же все данные будут уничтожены.

Специалисты отметили, что произошедшее - кибератака - самая массированная за всю историю человечества. Неизвестные хакеры заразили вирусом-вымогателем под названием WannaCry устройства в 74 странах мира. Вредоносная программа за короткое время произвела около 45 тысяч атак. Среди объектов нападения не только на личные компьютеры, но и серверы больниц, железных дорог, сотовых операторов, банков и силовых ведомств.

Варун Бадвар, главный исполнительный директор компании Redlock:

"Эти атаки стали беспрецедентными по масштабам. Такого мы никогда не видели, чтобы за 24 часа вирус распространился во многих странах и континентах. То, что мы наблюдаем, и есть киберапокалипсиc".

Истинные масштабы этой атаки еще предстоит оценить. Заражение компьютеров по всему миру продолжается. Эксперты российской лаборатории Касперского говорят, что для взлома кибермошенники использовали разработки американских спецслужб. А именно шпионские программы Агентства национальной безопасности.

Варун Бадвар, главный исполнительный директор компании Redlock:

"Чтобы выяснить, кто стоит за этим, потребуются недели и месяцы. Может быть, мы никогда не узнаем об этом. Главная проблема в том, что сегодня подобные наборы вредоносных программ широко доступны в Интернете. Ими могут воспользоваться хакеры любого уровня, начиная от учащихся школы или колледжа, заканчивая преступными группировками”.

Пока же эксперты отмечают, что атаке подверглись только компьютеры с Windows на борту и отключенной функцией автоматического обновления системы. Еще в марте Microsoft выпустила "заплатку", закрывающую уязвимость, которую использует WannaCry. Софтверный гигант призывает пользователей установить свежие обновления системы, чтобы избежать заражения своего ПК.