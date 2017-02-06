Минюст Румынии выносит на публичное обсуждение законопроект о поправках в Уголовный кодекс

6 Февраля 2017 15:03

По словам министра, документ будет включать все положения и решения Конституционного суда по тем статьям, которые были объявлены неконституционными. Также Флорин Йордаке отметил, что решение о его возможной отставке будет принято после того, как парламент рассмотрит вопрос о доверии социал-демократическому правительству. Напомним: в Румынии уже более недели проходят массовые митинги против амнистии. На улицы вышли более 500 000 человек.