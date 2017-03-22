Минута молчания в Бельгии

22 Марта 2017 12:03

Бельгия вспоминает жертв самых кровавых терактов в истории страны. Минутами молчания сегодня утром в брюссельском аэропорту "Завентем" и на станции метро "Мальбек" почтили память жертв прошлогодней трагедии. Тогда от мощных взрывов погибли 32 человека, более 300 были ранены. Минута молчания была также объявлена в Европейской комиссии и других организаций ЕС, приостановил движение и городской транспорт.

Экономические потери от терактов, по данным Минэкономики, составили более 935 миллионов евро. Серьезно была пересмотрена безопасность в стране. Уровень террористической угрозы в Бельгии сохраняется на третьей степени из четырех возможных.