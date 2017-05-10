Минута молчания на военном кладбище в Белостоке

9 Мая 2017 20:54

В Польском регионе сегодня десятки людей принесли цветы к памятному мемориалу погибшим советским воинам, освобождавшим в 1944 году Польшу. Редкие истории очевидцев боев за Белосток, рассказанные ими самими, и почетный караул у военного постамента – подробности у

Павших героев, тех, кто освобождал европейские города в 40-е годы прошлого века, вспоминали сегодня и в Польше. Представители белорусской дипмиссии в Белостоке вместе с ветеранами, военными и местными жителями возложили цветы на могилы солдат и офицеров, сражавшихся здесь в годы Великой Отечественной войны.

У мемориала на Белостокском военном кладбище - почетный караул. На каждом венке - благодарственные надписи на польском, белорусском и русском языках. К воинским захоронениям в День Победы пришли десятки людей.

Польский Белосток освобождали солдаты 2-го Белорусского фронта. Стефану Кальскому в то лето как раз исполнилось 15 лет. Войну – тогда подросток – прошел вместе с отцом в партизанском отряде. Освобождение родного города советскими войсками он помнит в мельчайших подробностях.

Стефан Кальский, житель г. Белостока, Польша: "Это не только польский праздник, это праздник белорусов, русских, украинцев. Всех стран и наций. В такой день народы должны объединяться, быть вместе, ведь помните - мы вместе уничтожили фашизм. Я говорю это не просто так - я сам был в партизанах во время войны. Я помню, когда 27 июля - в тот день советские войска освободили Белосток".

С момента капитуляции фашистской Германии в 1945-м прошло уже 72 года. Рассказы многих ветеранов остались сегодня только в книгах или в архивах радио и телеэфиров. Цена этих историй с каждым годом становится только выше.

Историки называют цифру 600 000. Столько советских солдат и офицеров погибли на территории Польши при ее освобождении. Каждый год очевидцев тех боев становится все меньше, и тем важнее сохранить эту память. Не дать забыть подвиг.