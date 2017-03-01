В мире
2 Марта 2017 07:03
Министром внутренних дел США стал Райан Зинке
Сенат утвердил кандидатуру конгрессмена от штата Монтана на эту должность. Его поддержали 68 сенаторов из 100. Основной функцией данного министерства в США является не вопросы безопасности, а управление землей. 55-летний Зинке будет заниматься охраной национальных парков Америки и памятников, а также исследованием месторождений на федеральных землях.
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