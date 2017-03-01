Министром внутренних дел США стал Райан Зинке

2 Марта 2017 07:03

Сенат утвердил кандидатуру конгрессмена от штата Монтана на эту должность. Его поддержали 68 сенаторов из 100. Основной функцией данного министерства в США является не вопросы безопасности, а управление землей. 55-летний Зинке будет заниматься охраной национальных парков Америки и памятников, а также исследованием месторождений на федеральных землях.