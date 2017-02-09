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Министр юстиции Румынии уходит в отставку
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10 Февраля 2017 08:00

Министр юстиции Румынии уходит в отставку

Поводом для такого решения стали массовые митинги против коррупции, которые захлестнули страну. Флорин Иордаче был создателем указа об амнистии и декриминализации некоторых коррупционных действий должностных лиц. Накануне в Румынии провалился вотум недоверия руководству. Но при всем этом он исключил досрочные выборы в государстве.

  

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