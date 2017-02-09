Министр юстиции Румынии уходит в отставку

10 Февраля 2017 08:00

Поводом для такого решения стали массовые митинги против коррупции, которые захлестнули страну. Флорин Иордаче был создателем указа об амнистии и декриминализации некоторых коррупционных действий должностных лиц. Накануне в Румынии провалился вотум недоверия руководству. Но при всем этом он исключил досрочные выборы в государстве.