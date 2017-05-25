Министр торговли США задремал во время речи Трампа

22 Мая 2017 15:08

Мировые СМИ тем временем обсуждают конфуз, произошедший во время вчерашнего выступления Дональда Трампа в Эр-Рияде. В объективы телекамер попал 80-летний министр торговли США Уилбур Росс, задремавший во время речи президента. При этом рядом с министром сидела дочь президента Иванка. Она, в отличие от соседа, внимательно слушала отца. Саудовская Аравия стала первым государством в дебютном зарубежном турне Дональда Трампа.