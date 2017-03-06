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Мини-саммит ЕС во Франции
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6 Марта 2017 15:07

Мини-саммит ЕС во Франции

В Версале соберутся главы четырех стран Евросоюза: Франции, Германии, Испании и Италии. За рабочим ужином политики обсудят ключевые проблемы ЕС, в том числе будущее континентальной Европы после Brexit и выборов Дональда Трампа, миграционный кризис и санкционную политику в отношении России. Официально результатом мини-саммита должна стать выработка общей позиции Франции, Германии, Италии и Испании, которая на встрече лидеров стран - участниц ЕС в Риме будет представлена в виде отдельной декларации.

  

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