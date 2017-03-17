Миллиарды долларов на безопасность США не оправдали себя

18 Марта 2017 15:08

В СМИ появилась шокирующая информация о том, что мужчина, задержанный на прошлой неделе на территории Белого дома, на протяжении 15 минут оставался вне поля зрения секретной службы. Молодой человек заглядывал в окна президентской резиденции и даже дергал за ручки, пытаясь проникнуть внутрь. В то время там находился Дональд Трамп. Произошедшее возмутило представителей власти и общественность.