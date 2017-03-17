Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Миллиарды долларов на безопасность США не оправдали себя
В мире
RSS
Миллиарды долларов на безопасность США не оправдали себя
Скачать Поделиться

18 Марта 2017 15:08

Миллиарды долларов на безопасность США не оправдали себя

В СМИ появилась шокирующая информация о том, что мужчина, задержанный на прошлой неделе на территории Белого дома, на протяжении 15 минут оставался вне поля зрения секретной службы. Молодой человек заглядывал в окна президентской резиденции и даже дергал за ручки, пытаясь проникнуть внутрь. В то время там находился Дональд Трамп. Произошедшее возмутило представителей власти и общественность.

 

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =