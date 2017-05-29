МИ-5 начало два расследования

29 Мая 2017 08:03

МИ-5 выясняет, как британская контрразведка не заметила угрозу от террориста-смертника из Манчестера. Начаты два расследования. Ведомство также проверяет используемую систему и процесс оценки подозреваемых лиц. Ранее полицейские задержали очередного подозреваемого в причастности к теракту. К этому моменту под стражей 13 человек, среди которых - студент-химик. Террорист-смертник Салман Абеди был частью преступной группировки. Напомним, теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, более 60 раненых. Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство".