В мире
29 Мая 2017 08:03
МИ-5 начало два расследования
МИ-5 выясняет, как британская контрразведка не заметила угрозу от террориста-смертника из Манчестера. Начаты два расследования. Ведомство также проверяет используемую систему и процесс оценки подозреваемых лиц. Ранее полицейские задержали очередного подозреваемого в причастности к теракту. К этому моменту под стражей 13 человек, среди которых - студент-химик. Террорист-смертник Салман Абеди был частью преступной группировки. Напомним, теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, более 60 раненых. Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство".
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