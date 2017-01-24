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Межсирийскую встречу в Астане могут продлить на день
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24 Января 2017 15:08

Межсирийскую встречу в Астане могут продлить на день

Оппозиция настроена скептически и не намерена подписывать соглашение стран - гарантов перемирия. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя делегации. При этом спецпосланник Генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура отметил, что Россия, Иран и Турция достигли договоренности по механизму мониторинга перемирия в арабской республике.

  

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